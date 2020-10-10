В Петербурге открыли памятник промышленнику Николаю Путилову

Санкт-Петербург, 10 октября. Открытие памятника промышленнику Николаю Путилову прошло в Северной столице, передают «Невские новости».

Мероприятие прошло на проспекте Стачек рядом с Кировским заводом. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, выступивший с торжественной речью.

«Николай Путилов был социально ответственным предпринимателем. Он открыл школу, библиотеку, а главное центр профессиональной подготовки. Его имя навсегда вошло в историю нашего города», — отметил Беглов.

Сообщается, что монумент отлит из бронзы, а постамент сделан из гранита. Высота памятника составляет 4,2 метра. Вокруг него будут установлены скамьи для отдыха.

Николай Путилов — российский промышленник, наладивший производство морозостойких рельсов для российских железных дорог. Также Путилов основал Морской торговый порт.

Ранее в Петербурге открыли памятный знак в честь Троице-Петровского собора на Троицкой площади. В мероприятии приняли участие глава Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.