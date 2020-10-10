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Более 500 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

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Более 500 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 501 жителя Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за прошедшие сутки обследование на коронавирус прошли почти 30 тысяч петербуржцев. Под наблюдением медиков остается 3381 человек, из них 21 находится в обсерваторе, а 2303 соблюдают режим самоизоляции.

Всего за минувшие 24 часа в России было выявлено 12 846 случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасной инфекции стали 197 человек, успешно поборол заболевание и был выписан из медучреждений 6781 человек.

Ранее популярная телеведущая и врач Елена Малышева назвала препараты, которые помогают защитить больного коронавирусом от летального исхода. Она отметила, что принимать эти лекарства можно только по назначению врача, передает «Газета Кемерова».

Более 500 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

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