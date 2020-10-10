Более 500 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 501 жителя Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за прошедшие сутки обследование на коронавирус прошли почти 30 тысяч петербуржцев. Под наблюдением медиков остается 3381 человек, из них 21 находится в обсерваторе, а 2303 соблюдают режим самоизоляции.

Всего за минувшие 24 часа в России было выявлено 12 846 случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасной инфекции стали 197 человек, успешно поборол заболевание и был выписан из медучреждений 6781 человек.

Ранее популярная телеведущая и врач Елена Малышева назвала препараты, которые помогают защитить больного коронавирусом от летального исхода. Она отметила, что принимать эти лекарства можно только по назначению врача, передает «Газета Кемерова».