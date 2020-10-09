Ограничения по коронавирусу в Петербурге продлены до 29 ноября

Санкт-Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому действующие запреты и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продлеваются до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, чтобы исключить очереди в МФЦ, продлеваются выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста без необходимости обращения в МФЦ.

В администрации подчеркнули, что все организации и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать санитарные требования. Им нужно будет получать QR-коды, «которые могут быть аннулированы в случае невыполнения требований или представления недостоверных сведений при его получении».

В пятницу за сутки в РФ было зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения COVID-19, что является максимальным значением с начала пандемии. Таким образом, побит майский рекорд, когда 11 мая в России было зафиксировано 11 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.