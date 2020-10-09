Беглов назвал важнейшую задачу властей города в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 9 октября. Одной из важнейших задач правительства Петербурга остается сохранение экономики в условиях пандемии. Как сообщают «Невские новости», об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании общественного совета по развитию малого предпринимательства.

«Наша важная задача скорее восстановить экономику. Это наше общее дело», — подчеркнул глава города.

При этом он добавил, что «нельзя забывать про ограничения Роспотребнадора»: лучше будет носить маски с перчатками, чем отправиться лечиться в больницу.

Беглов напомнил, что ранее поступило предложение не увеличивать налоговую нагрузку в 2021 году.

«С учетом возможностей городского бюджета мы рассматриваем продление мер на следующий год. Давайте оставим старую систему», — сообщил градоначальник.

По данным на 9 октября, в Петербурге за сутки выявили 469 случаев коронавируса, 46 тысяч случаев заболевания с начала пандемии. Власти Петербурга держат ситуацию на контроле. Днем ранее в городе разморозили полевой госпиталь в «Ленэкспо».