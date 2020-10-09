Беглов предложил ввести в Петербурге свод правил в рамках пандемии

Санкт-Петербург, 9 октября. В рамках пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге необходимо ввести обязательные правила безопасной деятельности. С таким предложением выступил мэр города Александр Беглов на заседании общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, которые привел губернатор, на сегодняшний день в Северной столице открыты 357 тысяч малых и средних организаций. В целом в этой сфере заняты около миллиона человек, которые составляют 36% трудоспособного населения.

«В этом году показатель вырос на три процента. Город выделил два пакета мер. Кроме того, нам удалось в этом году улучшить показатели инвестиционного климата. Мы вышли на четвертое место. Необходимо создать правила безопасной деятельности», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости в Петербурге разморозили полевой госпиталь в «Ленэкспо». Беглов отметил, что считает подобные действия единственно верной реакцией в условиях растущей заболеваемости.