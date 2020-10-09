Беглов в Смольном наградил лучших работников торговли

Санкт-Петербург, 9 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу наградил 26 работников сферы торговли за вклад в ее развитие. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

Торжественная церемония прошла в Смольном. Глава города вручил отличившимся работникам медали.

«Наш потребительский рынок в это непростое время сделал самое главное — обеспечил продовольственную безопасность города. Практически не было очередей, массово никто не скупал товары. Жители были спокойны, понимая, что в городе есть все необходимое. Это ваша заслуга», — отметил Беглов.

Потребительский рынок — важнейшая часть экономики города, которая является одной из крупнейших в стране. Ее оборот с начала января составил почти 1,5 трлн рублей. Сфера торговли и услуг обеспечила 400 тысяч рабочих мест, в ней трудится каждый пятый петербуржец.

Ранее Беглов заявил, что в городе пока не планируют вводить жесткие ограничения, несмотря на осложнившуюся эпидемическую обстановку.