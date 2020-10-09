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Беглов в Смольном наградил лучших работников торговли

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Беглов в Смольном наградил лучших работников торговлиСанкт-Петербург, 9 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу наградил 26 работников сферы торговли за вклад в ее развитие. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

Торжественная церемония прошла в Смольном. Глава города вручил отличившимся работникам медали. 

«Наш потребительский рынок в это непростое время сделал самое главное — обеспечил продовольственную безопасность города. Практически не было очередей, массово никто не скупал товары. Жители были спокойны, понимая, что в городе есть все необходимое. Это ваша заслуга», — отметил Беглов.

Беглов в Смольном наградил лучших работников торговлиПотребительский рынок — важнейшая часть экономики города, которая является одной из крупнейших в стране. Ее оборот с начала января составил почти 1,5 трлн рублей. Сфера торговли и услуг обеспечила 400 тысяч рабочих мест, в ней трудится каждый пятый петербуржец.

Беглов в Смольном наградил лучших работников торговлиРанее Беглов заявил, что в городе пока не планируют вводить жесткие ограничения, несмотря на осложнившуюся эпидемическую обстановку.

Источник: «Невские новости»
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