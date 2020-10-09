Синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег

Санкт-Петербург, 9 октября. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице выпадет первый снег, передает iReactor.

Эксперт считает, что октябрь будет слишком теплым для снега.

«До середины месяца будет понижение температуры, но медленное, до 8-10 градусов. Сейчас теплый октябрь», — рассказал Колесов.

В ближайшие недели также будет слишком тепло для снега, ожидаются только дожди. Снижение температуры ждет жителей Петербурга через несколько недель, считает специалист.

«Снижение температуры будет, но днем даже все равно, если 8-10 градусов, это тепло для снега. Поэтому в ближайшее время ничего не видно — при устойчивой погоде понятно, что ничего нет. Но с любыми похолоданиями могут появиться какие-то снежинки», — отметил Колесов.

Следовательно, снег стоит ждать только в ноябре, подвел итог специалист.

Напомним, власти Петербурга продолжают проверять готовность городских районов к зимнему периоду. Планируется увеличить число спецтехники и привлечь дополнительные силы на расчистку города от снега.