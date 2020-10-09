Коронавирус за сутки выявили у 469 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 9 октября. Петербургские лаборатории за минувшие сутки выявили 469 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в Петербурге зафиксировали более 46 тысяч случаев заболевания. После прохождения лечения в городских медучреждениях выздоровели свыше 30 тысяч пациентов.

Власти Петербурга держат ситуацию на контроле, экономика города находится на докарантинном уровне. Губернатор Александр Беглов отметил, что Смольный не планирует вводить ограничения.

Пока в больницах города есть резерв койко-мест, власти не будут закрывать кинотеатры, рестораны и торговые центры.

Ранее сообщалось, что в сеть аптек «Столичка» поступили три препарата для лечения коронавируса. Лекарства одобрены Минздравом РФ.