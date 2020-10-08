Три препарата для лечения коронавируса поступили в аптеки Петербурга

Санкт-Петербург, 8 октября. В петербургских аптеках появились три препарата для лечения коронавируса, заявил член городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Об этом сообщает ТАСС.

Лекарства можно найти в сети «Столичка» и еще в двух сетях, пояснил Сарана. Речь идет о «Арепливире» и «Коронавире». Третий препарат, который доставили в аптеки Петербурга, это «Авифавир», добавил член комитета.

Напомним, что «Арепливир» был одобрен Минздравом России в конце июня. В сентябре его начали продавать в аптеках Москвы.

В последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась в полтора раза. Однако власти пока не планируют закрывать места общественного питания и ТЦ.

Минздрав России просит граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей в ближайшие выходные. Личная гигиена и социальная дистанция являются эффективными мерами профилактики инфекции.