Госпиталь в «Ленэкспо» вновь откроют для больных коронавирусом

Санкт-Петербург, 8 октября. В Петербурге разморозили полевой госпиталь в «Ленэкспо». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице «Вконтакте».

По мнению главы города, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией заставляет власти Северной столицы реагировать соответствующим образом. Поэтому было принято решение с 12 октября возобновить работу площадки Госпиталя ветеранов войн на улице Народной, 21 и разморозить временный госпиталь в «Ленэкспо».

«К сожалению уровень заболеваемости коронавирусом растет, за прошедшую неделю рост составил почти 38%, на 21% увеличилось число госпитализаций», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что корпуса «Ленэкспо» №5 и №5а будут предназначены для больных со средней тяжестью заболевания. Здесь каждая койка оснащена кислородом, оборудована реанимация. Александр Беглов отметил, что на сегодняшний день первоочередной задачей властей является максимальное сохранение специализированной плановой медицинской помощи гражданам.

Губернатор также порекомендовал лицам старше 65 лет воздержаться от прогулок и лишних контактов, всем остальным — избегать общественных мест.

«У нас сохраняется запрет на участие несовершеннолетних в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. Необходимо, чтобы дети после школы не посещали общественные места», — напомнил губернатор.

На сегодняшний день в Петербурге совместно с представителями Роспотребнадзора усиливаются мобильные бригады, которые проводят проверку организаций. Из 1 300 компаний, которые уже были проверены в первые дни октября, у половины выявлены нарушения. К нарушителям применяются жесткие административные меры и штрафы. Вплоть до закрытия.