Названы районы Петербурга, в которых отключат горячую воду на 10 дней

Санкт-Петербург, 8 октября. Проверки теплосетей в Петербурге пройдут с 12 по 22 октября, без горячей воды останутся жители Приморского, Пушкинского, Выборгского, Колпинского, Невского, Кронштадтского, Московского, Петроградского районов, пишет «АиФ Петербург», ссылаясь на информацию «ТЭК СПб».

Испытания теплосетей должны были провести весной, однако работы перенесли. Это решение приняли из-за карантина по коронавирусу, когда жители Петербурга находились дома.

По данным на 7 октября, отопление в Петербурге включили в социальных учреждениях. Тепло появилось в 86% жилых домов города.

Ранее сообщалось, что петербургские коммунальщики уже готовятся к зиме. Планируется увеличить число спецтехники и привлечь дополнительные силы на расчистку города от снега.