Архитектор Явейн рассказал, что станет со складами «Тучкова буяна»

Санкт-Петербург, 8 октября. Глава архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн рассказал, что станет с пеньковыми складами «Тучкова буяна». Архитектор считает, что это место подходит для образовательного учреждения, пишет «Петербургский дневник».

Петербургская «Студия 44» и голландские коллеги из бюро West 8 разработали проект будущего арт-парка. По словам Явейна, конкурс на создание концепции парка в Петербурге был выше по уровню, чем конкурс для столичного «Зарядья».

Работа с иностранными коллегами шла в удаленном режиме. Из-за коронавируса российские дизайнеры не смогли вылететь в Голландию. Но специалистам удалось выстроить совместную работу онлайн.

Явейн рассказал, что проект с голландцами не предполагает приспособление складов «Тучкова буяна». Там «замкнутая» планировка, которая больше пригодна для учреждения образования и культуры. Руководитель бюро предположил, что там могло бы появиться здание наподобие Аничкова дворца.

Напомним, что в мае этого года пеньковые склады перешли в собственность Петербурга. Объект культурного наследия теперь числится на балансе города по инициативе губернатора Александра Беглова.

По мнению главы города, «Тучков буян» будет иметь историческое значение для жителей Петербурга. Власти надеются, что он будет превосходить по красоте и уникальной концепции все известные российские парки, в том числе «Зарядье».