В Смольном назвали условие для повторного закрытия ТЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 октября. Ограничения в связи с коронавирусом повторно введут в Петербурге в том случае, если больницы перестанут справляться с наплывом больных, пишут «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

В больницах Петербурга есть койко-места для приема пациентов с коронавирусом. Пока медучреждения обеспечены достаточным количеством коек, ТЦ, кинотеатры и рестораны продолжат свою работу.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, власти ориентируются на возможности больниц города. Он попросил петербуржцев носить маски, пользоваться санитайзерами и держаться подальше от толпы.

За минувшие сутки в городе на Неве выявили более 400 новых случаев коронавируса. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,5 раза.