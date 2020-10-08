Коронавирус за сутки выявили у 461 петербуржца

Санкт-Петербург, 8 октября. Коронавирус подтвердился у 461 жителя Петербурга за минувшие сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Петербурге зафиксировали более 46 тысяч заболевших. После прохождения лечения в медучреждениях города выздоровели свыше 30 тысяч человек.

За последнюю неделю наметился рост заболеваемости коронавирусом. Власти Петербурга просят местных жителей носить маски и пользоваться санитайзерами.

По словам губернатора Александра Беглова, Смольный пока не планирует вводить новые ограничения. Важно удержать экономику на текущем уровне, не закрывать предприятия.

Петербургские власти попросили компании перевести сотрудников на удаленную работу. Если они будут работать из дома, то пассажиропоток в общественном транспорте в разы снизится. Соответственно, снижается угроза распространения заболевания.