Молодому петербуржцу грозит тюрьма за секс с нимфеткой на конюшне

Санкт-Петербург, 8 октября. Молодой человек вступил в половую связь с 15-летней девочкой на заброшенной конюшне в Выборгском районе Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в конце июня в Парголово. В полицию обратился отец девочки, заявив, что у его дочери была сексуальная связь.

Девятнадцатилетний парень сам явился в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье о половом сношении с лицом, которое не достигло 16 лет, парню грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Петербурга пришла в гости к малознакомому парню. В какой-то момент злоумышленник набросился на свою жертву и изнасиловал.