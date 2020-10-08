Санкт-Петербург, 8 октября. Синоптики предупреждают о возможности кратковременных дождей в Петербурге, об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

8 октября температура воздуха прогреется до +17 градусов. Стоит ожидать и кратковременных дождей, но осадки пройдут не везде.

«В предстоящий четверг в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди», — отметили метеорологи.

В отдельных районах области в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью 2-7 м/с ночью и 4-9 м/с днем.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, а днем температура поднимется до 17 градусов выше ноля.

Атмосферное давление ночью немного повысится, а днем останется практически без изменений.