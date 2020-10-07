Опубликовано видео, на котором тушат загоревшегося мужчину в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 октября. Появилось видео, на котором тушат загоревшегося мужчину около ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. Об этом сообщают «Невские новости».

Вечером в центре Петербурга около ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте обгорел мужчина. На место происшествия были вызваны медики, врачи прибыли оперативно.

В распоряжении СМИ появилось видео, как тушат мужчину.

По полученным данным, у мужчины обгорела часть одежды, сначала он находился без сознания. Позже его передали скорой и госпитализировали.

В каком состоянии мужчина находится на данный момент, пока не сообщается.