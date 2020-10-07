Студенты СПбГУ отреагировали на возврат к дистанционному обучению

Санкт-Петербург, 7 октября. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета с 12 октября снова будут учиться в дистанционном формате. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у учащихся, среди которых были и те, кого она откровенно шокировала. Об этом сообщают «Невские новости».

Решение проводить занятия в вузе на удаленной основе было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. Отмечается, что студенты по-разному отреагировали на возвращение к «удаленке». Свое мнение они высказали в группе «Признавашки СПбГУ» во «ВКонтакте».

«Я просто до последнего не верю... Не хочется», — пишет одна из студенток. «Я не хочу на дистант... я же забью на учебу... НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ», — признался еще один. «Ура, удаленка», — высказался студент.

Пока неизвестно, как долго студентам предстоит учиться дома или в общежитии. В самом вузе поговаривают, что дистанционное обучение продлится до 1 ноября, однако студенты скептически относятся к этим заявлениям. При этом они подбадривают друг друга и призывают не поддаваться панике.