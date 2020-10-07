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Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районе

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Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районе

Санкт-Петербург, 7 октября. Власти Петербурга продолжают проверять готовность городских районов к зимнему периоду. Сегодня председатель жилищного комитета Северной столицы Виктор Борщев посетил Невский район. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районеБорщев оценил не только кадровую укомплектованность управляющих компаний дворниками, кровельщиками и специалистами аварийно-ремонтных бригад, но и состояние спецтехники.

Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районеНевский район считается одним из самых сложных с точки зрения коммунальных работ. На его территории расположены более тысячи многоквартирных домов. Общее количество кровель, подлежащих очистке, около 800 единиц.

Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районеПо словам Борщева, на уборке крыш в зимний период правительство города акцентирует особое внимание. Работать на улицах района в этом году будут около 700 дворников и более 150 единиц уборочной техники, а также средств малой механизации.

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