Петербургские коммунальщики готовят к зиме спецтехнику в Невском районе

Санкт-Петербург, 7 октября. Власти Петербурга продолжают проверять готовность городских районов к зимнему периоду. Сегодня председатель жилищного комитета Северной столицы Виктор Борщев посетил Невский район. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Борщев оценил не только кадровую укомплектованность управляющих компаний дворниками, кровельщиками и специалистами аварийно-ремонтных бригад, но и состояние спецтехники.

Невский район считается одним из самых сложных с точки зрения коммунальных работ. На его территории расположены более тысячи многоквартирных домов. Общее количество кровель, подлежащих очистке, около 800 единиц.

По словам Борщева, на уборке крыш в зимний период правительство города акцентирует особое внимание. Работать на улицах района в этом году будут около 700 дворников и более 150 единиц уборочной техники, а также средств малой механизации.