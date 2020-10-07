Депутат ЗакСа раскритиковала коллег на несоблюдение масочного режима

Санкт-Петербург, 7 октября. Парламентарий Оксана Дмитриева на заседании петербургского Законодательного Собрания раскритиковала некоторых своих коллег за несоблюдение перчаточно-масочного режима. Она отметила, что некоторые депутаты пренебрегают правилами безопасности в непростой для страны период. Об этом сообщают «Невские новости».

Дмитриева заявила, что депутаты выступают за ужесточение масочного режима, потому что в стране и городе складывается сложная эпидемиологическая ситуация. При этом многие парламентарии приходят на заседания без масок, подавая негативный пример окружающим.

«Многие из нас в зале сидят и в масках, и в перчатках? Мы сами не всегда соблюдаем масочный режим. А это необходимость», — отметила Дмитриева.

Депутат Анохин поддержал коллегу, отметив, что соблюдение масочного режима позволит минимизировать риски заражения, а также избежать введения дополнительных ограничительных мер в Северной столице.