Врачи за сутки выявили 456 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 октября. Коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 456 жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 45 632. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

По показателю суточной выявляемости Петербург среди регионов РФ находится на втором месте после Москвы. За прошедшие сутки выздоровели 228 петербуржцев, с начала пандемии поправился 30 381 человек. За время пандемии в Петербурге жертвами коронавируса стали 3137 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие 24 часа в России выявили 11 115 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 27,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Врачи зафиксировали 202 летальных случая, 6699 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.