Деньги похитили из ящика для пожертвований в храме Петербурга

Санкт-Петербург, 7 октября. Неизвестный похитил деньги из ящика для пожертвований в храме Всех Карельских Святых в Выборгском районе Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Настоятель храма рассказал правоохранителям, что преступление произошло ночью 6 октября. Злоумышленник через окно проник в храм и похитил оттуда деньги, которые жертвовали прихожане. Сумма ущерба неизвестна.

Правоохранители осмотрели место преступления и нашли там отпечатки пальцев. По факту случившегося назначена проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейские Москвы задержали подозреваемого в краже у своей знакомой золотого креста стоимостью один миллион рублей. Мужчина вызвался помочь знакомой продать украшение из белого золота. Он взял крест и перестал выходить на связь, передает РИАМО.