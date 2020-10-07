Петербургские власти не планируют ужесточать «коронавирусные» ограничения

Санкт-Петербург, 7 октября. На сегодняшний день рост заболеваемости в Петербурге не носит радикального характера, потому руководство города не планирует вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«В прежних объемах ограничительные меры вводиться не будут при условии взаимного соблюдения требований санитарной безопасности», — заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

В Смольном также отметили, что в настоящее время на дистанционное обучение переведены лишь 55 классов из 20 тысяч. Поэтому пока нет радикальных предпосылок полного перехода на заочную форму или ранние каникулы.

Этой весной в Петербурге из-за пандемии коронавирусной инфекции были закрыты торговые центры, парки, развлекательные центры. На время был сокращен график работы метро и введены другие ограничения. Запреты были отменены после снижения числа заразившихся. Однако в настоящие дни в городе вновь регистрируют рост заболеваемости.

На данный момент в Петербурге было выявлено 45 176 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.