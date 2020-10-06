Солонников объяснил, кто в Петербурге держится за «депутатские поправки»

Политтехнолог Дмитрий Солонников считает, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга должны грамотно работать с городским бюджетом в целом, а не пытаться лоббировать отдельные интересы через так называемые депутатские поправки. Так политтехнолог прокомментировал расследование ФАН «Тайна «депутатских поправок» Петербурга».

Наследие Собчака

Напомним, Санкт-Петербург является единственным российским регионом, в котором депутаты местного парламента — Законодательного собрания (ЗакСа) — имеют возможность в закрытом непрозрачном режиме распределять часть городского бюджета. Эта схема, и по мнению аналитиков, и по итогам многочисленных уголовных дел, показала себя чрезвычайно удобной для различных коррупционных схем. Возможность личного обогащения и откаты — неотъемлемая часть системы депутатских поправок.

Разрешение депутатам точечно и фактически неподотчетно тратить два процента городского бюджета по своему усмотрению было дано в 1996 году тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком. На основании этого решения депутаты могли вносить поправки в городской бюджет, лоббируя собственные интересы. Таким способом Собчак надеялся заручиться поддержкой городского парламента перед выборами мэра, но проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву. Однако схема прижилась, получив название «Резервный фонд депутатов». Механизм распределения денег через депутатские поправки в городской бюджет видоизменялся и в последнее время стал особенно непрозрачным и коррупционным, чему, собственно, и посвящено расследование ФАН.

Беглов за прозрачный бюджет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил перед депутатами задачу сделать городской бюджет максимально прозрачным и лишенным коррупционной составляющей. Для этого он предложил внести изменения в закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Предложение Беглова призвано помочь существенно сократить полномочия депутатов в процессе внесения поправок при обсуждении бюджета. Рассмотрение губернаторского предложения в городском парламенте было запланировано на 30 сентября. Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров своим фактически единоличным решением исключил губернаторское предложение из повестки. Согласование нового бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год запланировано на вторник, 6 октября.

Рудимент 1990-х

Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что правило депутатских поправок, до сих пор действующее в Петербурге, — это рудимент 1990-х годов, от которого настало время избавляться. Но сделать это будет не так-то просто, предупреждает политтехнолог.

«Убрать эти поправки можно только с помощью самого Законодательного собрания Петербурга, — отметил Солонников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно ЗакС должен принять решение, что депутаты отказываются от этих поправок. Пока они сами это решение не приняли, поправки будут существовать, потому что городской бюджет принимается законодательным собранием. Это закон, который находится в зоне полномочий законодательного органа власти. Но эти поправки — рудимент 90-х годов, оставшийся в нашем городе. Фактически нигде в стране такого «развлечения» больше нет. Но в Петербурге оно осталось».

Позиция спикера ЗакСа

По мнению Дмитрия Солонникова, здесь очень важна позиция спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Однако пока не похоже, что руководство ЗакСа готово отказаться от такой удобной и непрозрачной схемы распределения денег.

«Еще раз повторю: тут должна быть позиция, принципиально занятая руководством законодательного собрания и правящей партией, то есть «Единой Россией», — говорит политтехнолог. — Либо «Единая Россия» в лице своего руководства откажется от данного института [депутатских поправок в городской бюджет], либо «Единая Россия» через руководство ЗакСа скажет: «Нам удобнее, чтобы такой механизм оставался».

Демократия не допускает, чтобы губернатор Петербурга своей властью продавливал подобное решение, напоминает собеседник ФАН.

«Губернатор может высказывать свое мнение, может выступать за или против, но заставить законодательное собрание отменить депутатские поправки, сломав городской парламент через колено, он не может. Поэтому вопрос не к нему, а к ЗакСу. В связи с этим встает другой вопрос: насколько ЗакС управляется председателем законодательного собрания, в настоящий момент — Вячеславом Серафимовичем Макаровым», — говорит Солонников.

Политтехнолог напомнил, что депутатские поправки не удавалось отменить и предшественникам Макарова: этого не сделали ни спикер ЗакСа 1998—2002 годов Сергей Тарасов, ни председатель петербургского парламента с 2003 до 2011 год Вадим Тюльпанов.

«Сейчас эти поправки в руках Вячеслава Серафимовича, и вряд ли он пойдет на то, чтобы от них отказаться. Это удобный институт. С одной стороны, он удобен Макарову, чтобы держать под контролем самих депутатов, оставляя им возможность пользоваться поправками, но при этом по своему усмотрению давая им больше или меньше денег. С другой стороны, это возможность через данные поправки определенным депутатам лоббировать свои интересы. То есть, с точки зрения ручного управления, да, конечно, поправки выгодны определенной части законодательного корпуса Петербурга. Поэтому, скорее всего, на сегодняшний день эти поправки останутся. Чтобы их отменить, повторю: нужно принципиальное решение партии «Единая Россия». Если она пойдет на выборы в ЗакС с идеей отмены депутатских поправок, то после победы сможет победно их отменить. Если этого не будет, поправки так и будут существовать», — отмечает собеседник ФАН.

Не нужно сводить всю политику к поправкам

По словам политтехнолога, не надо сводить всю петербургскую политику к проблеме депутатских поправок.

«Да, это непрозрачный механизм, и было бы логичнее, чтобы депутаты влияли на отдельные статьи городского бюджета не через поправки, а напрямую: нужно увеличить расходы на здравоохранение — увеличим, нужно на содержание школ — тоже увеличим, и так далее. На мой взгляд, нужно в целом повысить роль законодательного собрания при подготовке бюджета. Не ожидать, когда на нулевое чтение финансовым комитетом Смольного будут внесены десятки томов, а работать при подготовке этого бюджета с профильными комитетами городского правительства. Основная задача депутатов — принимать бюджет, ведь они представители жителей Санкт-Петербурга, которым мы делегировали право распоряжаться нашими налогами. И не двумя процентами, а всем бюджетом. Когда весь бюджет будет формироваться депутатским корпусом, когда они с самого начала будут принимать участие в доскональном распределении средств, никакой необходимости в этих двух процентах не будет. Депутатам нужно заниматься именно этой деятельностью, а не увлекаться красивыми, но бессмысленными речами с трибуны», — резюмировал Дмитрий Солонников.

В расследовании ФАН отмечается, что депутатские поправки сегодня работают не только как средство обогащения, но и как достаточно серьезный инструмент влияния на действия петербургских парламентариев.

«Помимо явной коррупционной составляющей, выражающейся в отсутствии прозрачности, персонификации и должного контроля за расходованием средств, депутатские поправки остаются «валютой» для покупки лояльности парламентариев при голосовании за бюджет», — говорится в расследовании.

ФАН обратился в ЗакС Петербурга с просьбой обнародовать данные о депутатских поправках в бюджет.