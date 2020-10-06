Петербургский Центр реабилитации инвалидов получит тренажер Гросса

Санкт-Петербург, 6 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился закупить тренажеры Гросса для городского Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Соответствующее поручение глава администрации Центрального района должен исполнить не позднее 30 апреля следующего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

При этом Беглов подчеркнул, что закупить необходимые тренажеры следует постараться уже до конца этого года. В настоящее время в районной администрации готовят конкурсную документацию. Деньги на покупку аппарата найдены. Его поставка запланирована на начало ноября, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что речь идет о специальных тренажерах Гросса, которые помогают людям восстанавливать подвижность после тяжелых спинномозговых травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе при детском церебральном параличе.

Сейчас в Центре социальной реабилитации насчитывается 14 отделений, в том числе открытое в 2011 году отделение дневного пребывания для инвалидов трудоспособного возраста.