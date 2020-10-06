Неизвестные обстреляли и ограбили двух школьников в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Двое парней в Петербурге открыли огонь из травматического пистолета по школьникам, после чего ограбили их. Инцидент произошел на минувших выходных в недостроенном доме по проспекту Энтузиастов. Об этом сообщают «Невские новости».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать одного из пострадавших школьников. Женщина рассказала, что около полудня двое неизвестных подошли к детям 11 и 12 лет. Молодые парни угрожали детям предметом, напоминающим пистолет.

Они отобрали у пострадавших портативную музыкальную колонку и футбольный мяч. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, если не учитывать того, что дети не на шутку испугались и лишились своих вещей.

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором, вероятно, запечатлены предполагаемые преступники. В настоящее время правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося, передает «Царьград».