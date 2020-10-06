Фреска с ливерпульской четверкой появилась у музея «Битлз» в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Фреска по мотивам легендарного снимка ливерпульской четверки появилась возле музея «Битлз» на Лиговском проспекте в Петербурге. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила «URBAN-фреска».

Изображение культовых британских музыкантов появилось в Северной столице в рамках «Недели «Битлз». Панно создано по технологии урбан-фреска Центром печати Олега Лукьянова, передает «Петербургский дневник».

На фреске, размеры которой пять на три метра, «битлы» шагают по пешеходному переходу рядом со студией Abbey Road. Стоит отметить, что на этой фреске музыканты выстроились в ряд не так, как на оригинальном снимке.

«Первым, естественно, Леннон, вторым – Харрисон, третьим – МакКартни, за ним Ринго Старр. И идут они прямиком в форточку Музея «Битлз», – говорится в публикации.

Напомним, что «Неделя Битлз» завершится в Петербурге 9 октября. В концертном зале «Аврора» организуют «Праздник Музыки Битлз» в честь 80-летия Джона Леннона.