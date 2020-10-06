Коронавирус за сутки выявили у 411 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 6 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 411 жителей Петербурга. С начала пандемии инфекцию выявили у 45 176 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

За сутки в Северной столице выздоровели 206 пациентов с коронавирусом, 34 человека скончались. Отмечается, что новые случаи COVID-19 также были выявлены в Ленинградской области — 87 за сутки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом в городе наращивают объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки на опасное заболевание проверили 24 161 петербуржца.

Всего за минувшие 24 часа в России были выявлены 11 615 новых случаев опасного заболевания в 83 регионах страны. Жертвами коронавируса за сутки стали 188 человек, 6252 пациента успешно побороли коронавирусную инфекцию и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.