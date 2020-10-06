Петербург начнут украшать к Новому году в начале ноября

Санкт-Петербург, 6 октября. Северную столицу начнут украшать к Новому году 9 ноября, сообщает «Петербургский дневник».

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса финансирование подготовки к празднику сократили на 25%, но властям удалось практически полностью сохранить количество украшений.

К 1 декабря оформят центральные магистрали города — Невский, Московский прос­пекты и Пулковское шоссе. К 20 числу зажгут все гирлянды, огни на новогодних елях, Дворцовый мост и главную новогоднюю елку на Дворцовой площади.

Особый упор сделают на районы, удаленные от центра города. Особое оформление получат Южно-Приморский парк, Гражданский, Приморский проспекты и набережная Черной речки.

Также ожидается ряд новинок. Композиция «Часы ангела» появится на площади Растрелли, а Дворцовый мост получит особое оформление. Смольный пока не раскрывает весь список сюрпризов.

Напомним, в России на время новогодних каникул могут ограничить продажу алкоголя. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, в новогодние праздники следует разрешить продажу спиртного только в период с 14.00 до 18.00.