Беглов заявил, что Смольный пока не будет вводить ограничения по COVID-19

Санкт-Петербург, 5 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе осложняется эпидемическая обстановка, но власти пока не планируют вводить жесткие ограничения. Об этом передает «Радио России».

Беглов напомнил, что рост заболеваемости начался на прошлой неделе. 4 октября зафиксировали 407 случаев коронавируса, что в полтора раза выше показателей, чем неделей раньше.

Глава города отметил, что с июля по сентябрь власти Петербурга снимали ограничения. Заработали все сферы экономики, открылись места общественного питания, музеи, театры.

«В новых обстоятельствах очень важно сохранить полноценную работу экономики», — подчеркнул Беглов.

Чтобы избежать ограничений, петербуржцы должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Власти города хотят сохранить плановую медицинскую помощь, параллельно разворачивая новые койко-места в больницах, добавил Беглов.

Как пишет РИА Новости, 5 октября была проведена первая вакцинация медиков от коронавируса. Прививки сделали 21 сотруднику больницы №40. При вакцинации применялся отечественный препарат «Спутник V».