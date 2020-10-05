Последний Герой Советского Союза с орденом Ленина умер в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 октября. В Ленинградской области умер Герой Советского Союза Александр Семенов, передает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что Семенов был последним жителем Ленинградской области, которого наградили орденом Ленина.

Глава региона Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким героя.

«Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Александра Ивановича Семенова. Герой Советского Союза, прошедший всю войну, совершивший подвиг в бою с врагом», — рассказал Дрозденко.

Александр Семенов скончался в возрасте 99-ти лет. В Красную Армию его призвали в 1941 году. Осенью 1944 года Семенов совершил подвиг в Карпатах: бросился в тыл фашистам, уничтожал их орудия и живую силу.

После Второй мировой войны он продолжил служить в армии и получил звание подполковника. После этого Семенов около 25 лет работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ и тренером по стрелковому спорту.

Ранее в Москве скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. В 1999 году он удостоился звания Народного артиста РФ, а в 2011 году получил Орден Дружбы.