Актера Мозгового экстренно госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 октября. Актера Леонида Мозгового экстренно госпитализировали в Петербурге. Артист находится в Александровской больнице, передает «Пятый канал».

Информация об ухудшении здоровья Мозгового появилась 5 октября. Причина обращения 79-летнего Мозгового к медикам пока неизвестна.

В концертной организации «Петербург-концерт» подтвердили данные о госпитализации актера. Коллеги Мозгового выясняют подробности о его состоянии. Сам артист некоторое время не выходил на связь.

Известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заслуженный артист России и обладатель премии «Ника» родом из Тулы. Играл в спектаклях на сцене «Петербург-концерта» и «Классического театра». В кино Мозговому доверяли роли исторических личностей — Ленина, Гитлера, Чехова.