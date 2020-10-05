В Петербурге зафиксировали более 400 новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург, 5 октября. В Северной столицы выявили 407 новых случаев коронавируса, передает портал «стопкоронавирус.рф».

Всего по России выявлено 10888 новых случаев COVID-19. Четверть заболевших переносит болезнь бессимптомно. Еще 117 человек скончались, вылечились от коронавирусной инфекции — 3 181 человек.

Напомним, в Москве медики будут применять новые способы лечения больных коронавирусом. Лечение будет определяться в зависимости от тяжести течения болезни и времени заболевания. Таким образом снизятся последствия заболевания.