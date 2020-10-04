Санкт-Петербург, 4 октября. В метро Петербурга заметили извращенца, который приставал к девочке. Об этом сообщает Piter.tv.

В вагоне метрополитена между станциями «Купчино» и «Звездная» извращенец приставал к подростку. Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Как выяснилось позже, мужчина трогал свои половые органы прямо на глазах у пассажиров.

Его непристойные действия запечатлели очевидцы на фото и видео.

В совершении правонарушения подозревают 42-летнего жителя Петербурга.