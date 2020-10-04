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В метро Петербурга заметили извращенца, который приставал к девочке

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В метро Петербурга заметили извращенца, который приставал к девочке

Санкт-Петербург, 4 октября. В метро Петербурга заметили извращенца, который приставал к девочке. Об этом сообщает Piter.tv.

В вагоне метрополитена между станциями «Купчино» и «Звездная» извращенец приставал к подростку. Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Как выяснилось позже, мужчина трогал свои половые органы прямо на глазах у пассажиров.

Его непристойные действия запечатлели очевидцы на фото и видео.     

В совершении правонарушения подозревают 42-летнего жителя Петербурга.

«На данный момент злоумышленник разыскивается, обстоятельства происшествия уточняются. По месту жительства гражданина не оказалось», — отметили правоохранители. 

Источник: Piter.tv
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