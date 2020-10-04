Санкт-Петербург, 4 октября. Александр Беглов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

В понедельник, 5 октября, в стране отметят День учителя. С наступающим праздником работников сферы образования поздравил глава Северной столицы. Он поблагодарил педагогов за преданность детям и профессии, за добросовестный труд. За то, что они с честью и достоинством выполняют свою миссию, за горящие сердца и благородство души.

«Учителя обладают особыми человеческими качествами. Эта профессия требует не только глубоких знаний, умений правильно и доходчиво объяснить материал и вести воспитательную работу. Она требует быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем не только в школьные годы, но и всю жизнь», — обратился к педагогам Александр Беглов.

Градоначальник также отметил, что высокая петербургская культура, уважение к родному городу, достижения петербуржцев — прежде всего, заслуга учителей.

Беглов пожелал педагогам здоровья, радости, благополучия, успехов и благодарных учеников.

В системе образования Санкт-Петербурга заняты почти 100 тысяч человек, среди которых 33 тысячи — школьные учителя.