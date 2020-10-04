Санкт-Петербург, 4 октября. «Зацепера» из Петербурга убило током при поездке на цистерне. Об этом сообщают «Невские новости».

В Калининском районе с цистерны товарного поезда сняли труп юноши, он погиб в результате удара электротоком. За свое любимое хобби, кататься, зацепившись за поезд, парень поплатился жизнью.

Поздно вечером 3 октября на станции Кушелевка на Политехнической улице спасателям сообщили о возможном несчастном случае. Сотрудники экстренной службы прибыли на место происшествия, где обнаружили тело молодого человека.

Труп был аккуратно спущен на землю, однако помощь медиков уже не потребовалась, сотрудники скорой помощи констатировали смерть. По предварительным данным погибшему было 17 лет.

«Молодой человек получил несовместимую с жизнью электротравму после того, как зацепился за железнодорожные провода», — предполагают сотрудники «скорой».

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.