Санкт-Петербург, 4 октября. В Петербурге за сутки анализ на коронавирус сдала 21 тысяча человек. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.

За прошедшие сутки в Северной столице анализ на определение коронавируса сдала 21 004 человека. Такие данные сегодня получил оперативный штаб по мониторингу ситуации распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

«Под наблюдением врачей находятся 2 676 человек, из них 33 – на карантине в обсерваторе, в Курортном районе города. 695 пациентов имели контакт с заболевшими, 1 948 человек находятся на самоизоляции», — отмечается в сообщении.

В Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «112» регулярно поступают звонки с вопросами, связанными с распространением COVID-19. Так, за прошлые сутки специалистами зафиксировано 185 звонков.

За сутки в Петербурге число заразившихся коронавирусом увеличилось на 360 человек, ранее эта цифра была в два раза меньше.

Общее количество заражённых в городе достигло 43 966 человек.