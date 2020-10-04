Санкт-Петербург, 4 октября. В Петербурге ожидаются сильные дожди и ветер. Синоптики обещают выпадение трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает Kp.ru.

Последним днем бабьего лета в Санкт-Петербурге стало 3 октября. В городе испортятся погодные условия. Первые выходные октября в Северной столице пройдут облачно и дождливо.

«В воскресенье на погоду повлияет циклонический вихрь, приближающийся с запада. Облака плотно затянут небо, в послеполуденное время начнутся дожди. В течение ближайших суток в регионе выпадет от пяти до 20 миллиметров осадков — приблизительно треть месячной нормы октября. Атмосферное давление будет снижаться и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — предупреждает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Пообещали Петербургу дождливое воскресенье и синоптики Северо-Западного Росгидромета. Однако, они отмечают, что местами осадки будут незначительными. Воздух днем прогреется до +15 градусов. Это будет сопровождаться умеренным ветром.

По области в воскресенье, 4 октября, обещают аналогичную погоду, воздух прогреется чуть больше, до 17 градусов выше ноля.

Начало недели синоптики обещают Петербургу также сырым и прохладным. 5 октября, в понедельник прогнозируется сильный дождь, днем пройдут кратковременные дожди, вечером также метеорологи предупреждают о незначительных осадках.