Новую детскую поликлинику в Колпино откроют в мае 2021 года

Санкт-Петербург, 3 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строительство новой детской поликлиники в Колпино. Медучреждение должны достроить уже в мае 2021 года. Об этом сообщают «Невские новости».

Известно, что в новом медучреждении будет отделение неотложной помощи, там разместят несколько клинико-диагностических лабораторий, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, а также дневной стационар.

На данный момент поликлиника построена уже на 55%. После открытия за ней планируют закрепить сразу 15 тысяч маленьких петербуржцев, новые рабочие места появятся для 260 специалистов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день медицинскую помощь в Колпинском районе получают семь тысяч детей. Кабинеты врачей расположены в помещениях жилого дома, детей принимают лишь врачи-педиатры. За помощью к медикам других специальностей приходится обращаться в другие учреждения.