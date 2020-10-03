Неизвестный похитил и избил девятилетнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Местные жители обнаружили заблудившуюся девятилетнюю девочку на Васильевском острове в Петербурге. Позже выяснилось, что этим же днем ее похитил неизвестный мужчина на черном автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жители передали девочку сотрудникам полиции, чтобы отыскать ее родителей. Во время общения с ребенком выяснилось, что ранее незнакомый мужчина взял ее за руку рядом с домом, усадил в авто и увез в неизвестном направлении. В авто мужчина ударил ребенка по голове.

Девятилетняя малышка из-за травмы не может вспомнить, что происходило с ней после удара. Вечером ее высадили на пустыре между ЗСД и домом №9 по Морской набережной, где ее и нашли местные жители.

Медики провели предварительный осмотр ребенка и положили ее в больницу. По мнению специалистов, у девочки закрытая черепно-мозговая травма. Родителей нашли и оповестили. В настоящее время полиция разыскивает похитителя, передает «Вечерняя Москва».