Более 350 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 358 жителей Петербурга. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

При этом за сутки 179 петербуржцев были выписаны из больниц. Новые случаи инфицирования были выявлены в Ленинградской области — 79 за сутки.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявили 9859 новых случаев опасного заболевания в 85 регионах страны. При этом 27,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса за сутки стали 174 человека. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений 5563 пациента.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили вопросы взаимодействия в период пандемии коронавируса. Руководители рассмотрели возможность увеличения коечного фонда в стационарах и охвата тестированием.