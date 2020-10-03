Петербургским предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку

Санкт-Петербург, 3 октября. Власти Петербурга рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы для предотвращения распространения COVID-19, сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу глава Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования организации, а также сохранить его для работников, которые уже работают удаленно», — говорится в сообщении.

Согласно внесенным изменениям, с 5 октября будет приостановлено предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Исключение составят социально-психологические и социально-педагогические услуги.

Жителям Петербурга старше 65 лет рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу «без крайней необходимости». Городским властям предстоит наладить сотрудничество с волонтерами, чтобы доставлять продукты пожилым петербуржцам.

Согласно поправкам, предприятиям и частным лицам «необходимо неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации»: носить маски в местах скопления людей, соблюдать дистанцию.

Маски в обязательном порядке нужно носить в магазинах, на вокзалах, в аэропортах, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах общественного транспорта, включая такси.

По данным на вечер 2 октября, в Петербурге с начала пандемии выявлено 43 608 случаев заболевания коронавирусом, из них за сутки — 302. Зафиксировано 3 004 летальных случая.