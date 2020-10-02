В Ленобласти свободны 14% коек для больных коронавирусом

Санкт-Петербург, 2 октября. В Ленинградской области свободно 14% коек для пациентов с COVID-19, рассказал глава региона Александр Дрозденко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Губернаторы обсудили взаимодействие Северной столицы и области в период пандемии коронавируса.

Дрозденко рассказал, что сейчас в регионе развернуты 866 коек, 14% из которых свободны. При этом Ленобласть готова увеличить количество койко-мест в течение суток.

Беглов сообщил о 4076 койках для больных коронавирусной инфекцией, 12,4% из которых свободны.

Ранее Александр Дрозденко и Александр Беглов обсудили создание единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ленинградская область предоставит землю под строительство заводов для глубокой переработки мусора. Технология переработки будет определена по результатам конкурса.