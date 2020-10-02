Ленобласть и Петербург создадут единого оператора по обращению с ТКО

Санкт-Петербург, 2 октября. Администрации Ленинградской области и Северной столицы создадут единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Сегодня Александр Дрозденко и Александр Беглов обсудили принципиальные подходы и основные этапы создания единого оператора: возможность стать учредителями нового акционерного общества рассматривают: Санкт-Петербург (имущественный взнос), Ленинградская область (имущественный взнос), Банк ВТБ (финансовое участие), ПАО Интер РАО (финансовое участие)», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что Ленинградская область предоставит землю под строительство заводов для глубокой переработки мусора. Технология переработки будет определена по результатам конкурса, сжигание ТКО исключено.

Соглашение будет оформление в течение месяца.

Ранее Счетная палата РФ заявила об отсутствии результатов «мусорной реформы». В документе отмечается, что за весь 2019 год в России произвели 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), то есть 450 килограмм на человека. В России большая часть отходов отправляется на захоронение: свыше 90% собранного мусора вывозится на полигоны и свалки.