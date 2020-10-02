Ленобласть и Петербург объединятся в борьбе с коронавирусом

Санкт-Петербург, 2 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили вопросы взаимодействия в период пандемии коронавирусной инфекции. Руководители рассмотрели возможность увеличения коечного фонда в стационарах и охвата тестированием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что на сегодняшний день в Ленобласти развернуты 866 коек для пациентов с коронавирусом, из них 14% свободны.

«В случае необходимости регион готов в течение 24 часов увеличить количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом», — рассказали в пресс-службе.

Что касается Северной столицы, то там для пациентов с коронавирусом развернуты 4076 коек, на данный момент свободны 12,4% мест.

Ранее губернаторы договорились о совместном создании акционерного общества, которое займется разработкой единой для двух регионов концепцией обращения с отходами.