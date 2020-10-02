Более двух тысяч жителей Ленобласти прошли лечение от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Более двух тысяч жителей Ленинградской области получили лечение от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга. Об этом стало известно на встрече губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник Северной столицы заявил, что город и область являются единой агломерацией, у которой нет границ, поэтому нет никаких причин для отказа в медицинской помощи, передает «Петербургский дневник».

«С первых дней пандемии мы согласовывали решения по стабилизации ситуации, по принимаемым для этого мерам, по организации тестирования и лечения пациентов с коронавирусом», – сообщил Александр Беглов.

На сегодняшний день лечение в стационарах Петербурга прошли 2044 пациента с коронавирусом из Ленобласти. Под наблюдением медиков остаются 87 жителей региона. При этом областные медучреждения также оказывают помощь петербуржцам.

Беглов подчеркнул, что в текущем сезоне было принято решение о продлении работы медицинских амбулаторий в садоводствах.