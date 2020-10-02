Более 300 петербуржцев заразились коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург, 2 октября. Врачи за прошедшие сутки выявили 302 случая коронавируса в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что новые случаи опасной инфекции также были выявлены в Ленинградской области — 77 за сутки. В Петербурге жертвами коронавируса стали 32 человека.

При этом за минувшие сутки обследование на коронавирусную инфекцию прошли более 30 тысяч петербуржцев. Под наблюдением медиков остаются 2683 пациента.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 27,1% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасной инфекции стали 186 человек. Успешно побороли коронавирус и были выписаны из медицинских учреждений 6054 пациента.