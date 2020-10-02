Названы три сценария второй волны COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Вторая волна коронавируса в Петербурге может пройти по трем сценариям, передает ИА REGNUM со ссылкой на главу Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Алексея Боровкова.

При оптимистичном сценарии к середине декабря 2020 года коронавирус в активной стадии будет только у 12 тысяч петербуржцев. При пессимистичном — у 18 тысяч.

«Мы сейчас наблюдаем у нас усредненный сценарий», — отметил специалист.

При усредненном сценарии количество больных COVID-19 будет около 15 тысяч, сообщил Боровков.

Напомним, с 1 октября Александровская больница в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована под прием пациентов с подтвержденным COVID-19. В ней будут развернуты 700 коек для больных коронавирусной инфекцией. На данный момент в больнице проходят лечение 350 пациентов с COVID-19.