Синоптики пообещали петербуржцам теплый октябрь

Санкт-Петербург, 2 октября. Октябрь в Петербурге будет теплым, температура воздуха в городе будет на несколько градусов превышать средние значения. Похолодание в Северной столице ожидается не раньше, чем через пару недель. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Что касается бабьего лета, то оно продержится в Петербурге примерно до 5 октября. По словам Колесова, уже с 6 октября в городе пойдут дожди, а температура воздуха опустится до плюс 13-15 градусов. При этом даже такие показатели немного превышают норму.

Синоптики прогнозируют, что большая часть дождей придет в Северную столицу в последней трети октября. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 4-9 градусов днем, ночью — до плюс 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на европейской части России до 5 октября средняя температура воздуха будет составлять плюс 17-20 градусов днем, передает «Царьград».