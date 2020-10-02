Петербуржец совратил 14-летнюю дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 2 октября. В Петербурге разыскивают мужчину, неоднократно совершавшего половые контакты с несовершеннолетней. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.



В ночь на 1 октября в отделение полиции Выборгского района обратилась учительница местной школы. Она сообщила, что известный ей 35-летний мужчина в августе и сентябре 2020 года неоднократно совершал половое сношение с ее 14-летней дочерью.



Правоохранительные органы приняли меры к розыску и задержанию указанного в заявлении пострадавшей лица.

